Nägel mit Köpfen: Jetzt wirds ernst!Jetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 4: Nägel mit Köpfen: Jetzt wirds ernst!
95 Min.Folge vom 04.12.2016Ab 12
Eines unserer Paare ist seit drei Wochen miteinander verheiratet und steht vor schweren Entscheidungen. 170 Kilometer trennen sie voneinander und ihre Arbeitszeiten machen regelmäßige Treffen unmöglich. Sollen sie jetzt schon zusammenziehen? Die Ehefrau hat Angst, immerhin hat sie schon einmal ihre Arbeit und ihre Wohnung aufgegeben - für eine Beziehung, die nach kurzer Zeit wieder zu Ende war.
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen