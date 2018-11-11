Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hochzeit auf den ersten Blick

Herzklopfen und große Gefühle

SAT.1Staffel 5Folge 2vom 11.11.2018
Herzklopfen und große Gefühle

Herzklopfen und große GefühleJetzt kostenlos streamen

Hochzeit auf den ersten Blick

Folge 2: Herzklopfen und große Gefühle

105 Min.Folge vom 11.11.2018Ab 6

Die Hochzeitsreise ins spanische Bilbao wird für Neu-Ehefrau Sandra und ihren Gatten eine erste Herausforderung, denn schon am Flughafen wird klar: Sandras Gefühle sind nicht so stark wie die ihres Angetrauten. Steht das Ehe-Experiment bereits vor dem Aus noch bevor es überhaupt richtig begonnen hat?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Hochzeit auf den ersten Blick
SAT.1
Hochzeit auf den ersten Blick

Hochzeit auf den ersten Blick

Alle 11 Staffeln und Folgen