Drama, Überraschungen und große EmotionenJetzt kostenlos streamen
Hochzeit auf den ersten Blick
Folge 6: Drama, Überraschungen und große Emotionen
105 Min.Folge vom 09.12.2018Ab 6
Selina und ihr Ehemann genießen die gemeinsame Hochzeitsreise nach Riga, gemütlicher Stadtbummel, Besuch eines Freilichtmuseums und eine rasante Jetski-Fahrt inklusive. Doch dann der Schock: Selina verliert ihren Ehering in den Wellen. Womöglich ein schlechtes Omen für die Ehe? Die 26-Jährige ist verzweifelt ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hochzeit auf den ersten Blick
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Romanze
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen