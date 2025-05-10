Höhenflüge
Folge 1: Im Ballon über Kenia
53 Min.
Große Herden durchstreifen die Savannen, über den Lake Elementaita fliegen tausende Flamingos hinweg und die rote Sonne Afrikas versinkt über den grünen Hügeln des Rift Valleys - in Kenia wird jede Ballonfahrt zu einem einmaligen Erlebnis.
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Albatross World Sales GmbH