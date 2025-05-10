Zum Inhalt springenBarrierefrei
Im Ballon über Sri Lanka

xploreStaffel 1Folge 2
Folge 2: Im Ballon über Sri Lanka

53 Min.

Das Team schwebt diesmal über buddhistische Tempel, alte Kolonialvillen und riesige Teeplantagen hinweg. Wo auch immer die Ballone zur Landung ansetzen, die Begeisterung und Gastfreundschaft der Einheimischen ist überwältigend.

xplore
