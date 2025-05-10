Höhenflüge
Folge 3: Im Ballon über Venezuela
52 Min.
Die Gran Sabana im Südosten Venezuelas ist bekannt für ihre bizarre Schönheit. Doch es ist keine ideale Ballonfahrerregion. Die Winde sind tückisch und das Wetter unbeständig. Phil und Allie Dunnington stellen sich der Herausforderung.
Genre:Dokumentation, Reise
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Albatross World Sales GmbH