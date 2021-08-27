Folge vom 27.08.2021
Poltergeister und DämonenJetzt kostenlos streamen
Holzer Files - Chroniken eines Geisterjägers
Folge vom 27.08.2021: Poltergeister und Dämonen
41 Min.Folge vom 27.08.2021Ab 12
Hans Holzer arbeitete in den 60er Jahren an einem Fall mit heftige Poltergeist-Aktivität, der die texanische Familie Beaird ins Unglück stürzte. Erst schienen im Haus verschiedene Gegenstände ein Eigenleben zu entwickeln, dann fielen Schwärme von Käfern nachts ins Schlafzimmer ein und flogen den entsetzten Bewohner:innen direkt ins Gesicht. Und schließlich regneten Hunderte von Briefen wie aus dem Nichts auf den Boden. Holzer riet den Beairds umzuziehen, und der Spuk hörte auf. – Bis sich Sohn Andy vom Teufel besessen fühlte und Selbstmord beging. Die paranormalen Expert:innen wollen Antworten finden.
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Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.