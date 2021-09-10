Holzer Files - Chroniken eines Geisterjägers
Folge vom 10.09.2021: Spuk auf Lambert Castle
41 Min.Folge vom 10.09.2021Ab 12
Barbara Davide war keines von Hans Holzers üblichen Medien. Ab 1972 hatte sie sehr plastisch von einem unbekannten Schloss geträumt – auf das sie 1980, während eines Ausflugs zufällig stieß. Sie erkannte es sofort wieder. Es handelte sich um Lambert Castle in New Jersey. Der wohlhabende Seidenfabrikant Catholina Lambert baute es 1893 für seine Frau Isabella, die beiden lebten dort bis zu ihrem Ende. Ist Holzer ihren Geistern begegnet? Da es ihr Vater aufgrund von merkwürdigen Umständen nie persönlich nach Lambert Castle schaffte, stellen nun seine Tochter Alexandra und ihr Team Nachforschungen an.
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Genre:Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.