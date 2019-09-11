Gefangen in der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
Home Alone - Tatort Zuhause
Folge vom 11.09.2019: Gefangen in der Vergangenheit
44 Min.Folge vom 11.09.2019Ab 12
Nach ihrer Scheidung zieht Rahna Fahringer aus Brunswick, Ohio, ihre beiden Kinder alleine auf. Als sie Terrence kennenlernt, hält sie ihn für einen freundlichen, liebevollen Mann. Terrence gefällt es, Teil ihrer Familie zu sein, er sucht nach emotionaler Sicherheit und Stabilität. Doch dann fallen die Masken und Rahnas neuer Lebensgefährte zeigt sein wahres, brutales Gesicht: Er kontrolliert und misshandelt die zweifache Mutter, bis sie ihn endlich aus dem Haus wirft. Doch dann beginnt der wahre Alptraum: Terrence - blind vor Eifersucht und Wut - stürmt Rahnas Haus mit einer Waffe, um sich an seiner Ex-Freundin zu rächen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Mystery
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.