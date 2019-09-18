Zum Inhalt springenBarrierefrei
Home Alone - Tatort Zuhause

TLCFolge vom 18.09.2019
44 Min.Folge vom 18.09.2019Ab 16

Nach dem frühen Tod ihres Gatten ist Valerie Yussman mit ihrem Sohn Matthew, der als Finanzvorstand bei einer Genossenschaftsbank arbeitet, in dessen Haus in Bristol, Connecticut, zusammengezogen. Die beiden wohnen in einer sehr sicheren Gegend, doch als Mat eines Abends nach seinem Hockey-Training nachhause kommt, wird er von zwei bewaffneten Männern überwältigt, gefesselt und geknebelt. Seine 70-jährige Mutter schleifen sie ins Nebenzimmer. Dann wird Mat von den Einbrechern vor die Wahl gestellt: Entweder er raubt seinen Arbeitgeber aus und erleichtert die Bank um 4,2 Millionen Dollar oder er riskiert, dass seine Mutter den Tag nicht überlebt.

