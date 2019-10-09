Home Alone - Tatort Zuhause
Folge vom 09.10.2019: Vom Wahnsinn gezeichnet
45 Min.Folge vom 09.10.2019Ab 12
Nach neun gemeinsamen Jahren mit ihrem cholerischen, gewalttätigen Partner Jamie hat Haley McHam endgültig genug: In einer Mainacht im Jahr 2017 schnappt sich die 29-Jährige ihre Kinder und flüchtet zum Haus ihrer Mutter, wo sie fürs erste unterkommt. Hier, im schönen, ländlichen Arkansas, hofft sie wieder zu sich zu finden und ein ruhiges, friedliches Leben führen zu können. Doch schon bald hat Jamie die junge Frau aufgespürt und will sie gewaltsam zwingen, wieder nachhause zu kommen. Haleys Mutter und ihre Tochter kommen gerade noch rechtzeitig, um dazwischen zu gehen und Jamie in die Flucht zu schlagen. Doch Haleys hasserfüllter Ex will Rache.
