Home Rescue - Wohnen in der Wildnis

Die letzten Tage bei den Broadheads

HGTVFolge vom 06.08.2020
Die letzten Tage bei den Broadheads

44 Min.Folge vom 06.08.2020Ab 6

Die Raneys sind bei Familie Broadhead in Ohio zu Besuch, um deren eigentümliches Haus aus Altreifen vor dem Untergang zu bewahren. Doch neben ungebetenen Untermietern und strukturellen Problemen des Anwesens haben die Aussteiger mit fehlender Nahrung und unzureichender Wasserversorgung zu kämpfen. Damit der Traum vom Selbstversorger-Dasein wahr wird, gestalten Misty und Wendy einen großzügigen Indoor-Garten. Marty arbeitet mit Morgan an einer wasserdichten Regensammelanlage und alle packen gemeinsam an, sodass die ramponierten Reifen einen frischen Anstrich aus Naturzement bekommen.

