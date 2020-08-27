Home Rescue - Wohnen in der Wildnis
Folge vom 27.08.2020: Die hängende Hütte
44 Min.Folge vom 27.08.2020Ab 6
Hilferuf aus Missouri: Ginesse Oglesby und ihr Mann Samuel stecken in der Klemme. Das Baumhaus der Aussteiger droht zu kollabieren und auch mit der Selbstversorgung klappt es bislang nicht so ganz. Hinzu kommt, dass die Winter in den Ozark Mountains bitterkalt sowie schneereich sind und es dem Paar an einer funktionierenden Heizquelle fehlt. Während Marty die dringend benötigte Stabilisierung des Hauses in Angriff nimmt, baut Matt eine Werkstatt für Ginesses Lederwarengeschäft. Misty und Samuel recyceln alte Fensterscheiben, um ein Gewächshaus für die Nahrungsmittelproduktion aus der Erde zu stampfen.
Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Heimwerken
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.