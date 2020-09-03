Home Rescue - Wohnen in der Wildnis
Folge vom 03.09.2020: Rückkehr nach dem Waldbrand
44 Min.Folge vom 03.09.2020Ab 12
In Nordkalifornien steht Familie Olson-Wilcox vor den Trümmern ihrer Existenz. Ein verheerendes Buschfeuer hat das Anwesen nahe der Sierra Nevada bis auf die Grundmauern niedergebrannt! Vor der Katastrophe lief es richtig gut auf dem Hof: Für sich und ihre Kinder hatten die Selbstversorger sogar Vorräte für die nächsten Jahre angelegt. Jetzt ist alles futsch. Daher setzen Jessie Olson und Craig Wilcox ihre gesamte Hoffnung in das Rettungsteam Raley. Die angereisten Helfer mobilisieren alte Bekannte, sodass in nur 7 Tagen die Wasserversorgung wieder hergestellt und ein Stall für die Tiere gebaut werden kann.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Heimwerken
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.