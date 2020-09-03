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Home Rescue - Wohnen in der Wildnis

Rückkehr nach dem Waldbrand

HGTVFolge vom 03.09.2020
Rückkehr nach dem Waldbrand

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Home Rescue - Wohnen in der Wildnis

Folge vom 03.09.2020: Rückkehr nach dem Waldbrand

44 Min.Folge vom 03.09.2020Ab 12

In Nordkalifornien steht Familie Olson-Wilcox vor den Trümmern ihrer Existenz. Ein verheerendes Buschfeuer hat das Anwesen nahe der Sierra Nevada bis auf die Grundmauern niedergebrannt! Vor der Katastrophe lief es richtig gut auf dem Hof: Für sich und ihre Kinder hatten die Selbstversorger sogar Vorräte für die nächsten Jahre angelegt. Jetzt ist alles futsch. Daher setzen Jessie Olson und Craig Wilcox ihre gesamte Hoffnung in das Rettungsteam Raley. Die angereisten Helfer mobilisieren alte Bekannte, sodass in nur 7 Tagen die Wasserversorgung wieder hergestellt und ein Stall für die Tiere gebaut werden kann.

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