Homeland
Folge 10: Der Kandidat
47 Min.Ab 12
Carrie und Saul gelingt es, den saudi-arabischen Botschaftsangehörigen Al-Zahrani unter Druck zu setzen. Der ist homosexuell, stark verschuldet und hat Angst, dass beides an die Öffentlichkeit gerät. Er ist bereit, Abu Nazir zu verraten und den flüchtigen Tom Walker an die CIA auszuliefern. Doch bei dem konspirativen Treffen kommt es zu einer Katastrophe. Währenddessen wird Brody von Vizepräsident William Walden überredet, für den Kongress zu kandidieren.
Homeland
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren