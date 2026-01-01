Homeland
Folge 3: Die Halskette
47 Min.Ab 12
Sergeant Brody verhält sich inzwischen zugänglicher. Er ist sogar bereit, ein Interview zu geben. Seine Frau Jessica hat Angst, dass Tochter Dana ihrem Vater etwas von dem Verhältnis zwischen ihr und Mike erzählen könnte - noch scheint Brody ahnungslos zu sein. Carries Rund-um-die-Uhr-Bewachung bringt keine Ergebnisse. Da meldet sich plötzlich wieder Lynne Reed, die Undercoveragentin, die als Escort-Begleitdame für Prinz Farid arbeitet, bei Carrie.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Homeland
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren