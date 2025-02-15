Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Homeland

Die Garage

20th CenturyStaffel 1Folge 2
Die Garage

Die GarageJetzt kostenlos streamen

Homeland

Folge 2: Die Garage

49 Min.Ab 12

Sergeant Nicholas Brody ist zunehmend gereizt und zieht sich immer mehr zurück. Insbesondere möchte er mit der Reportermenge vor seinem Haus nichts zu tun haben. Unterdessen meldet sich eine Undercoveragentin bei Carrie: Sie konnte fotografieren, wie der arabische Prinz Farid den Topterroristen Abu Nazir auf amerikanischem Boden empfangen hat. Carrie ahnt die Verbindung zwischen Brodys Rückkehr und Abu Nazirs Auftauchen und befürchtet, dass in den USA ein Anschlag geplant ist.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Homeland
20th Century
Homeland

Homeland

Alle 8 Staffeln und Folgen