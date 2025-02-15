Homeland
Folge 11: Ein großer Tag
51 Min.Ab 12
Die CIA versucht, Abu Nazir in dem Tunnelsystem, in das er Carrie entführt hatte, zu fassen zu kriegen. Doch der Terrorist soll den Beamten einmal mehr durch die Lappen gehen. Für Brody und seine Familie bedeutet das Entwarnung, sie dürfen nach Hause. Doch Brodys Heimat ist längst woanders ... Saul steckt unterdessen in massiven Schwierigkeiten: David macht ihm das Leben zur Hölle.
Homeland
Alle 8 Staffeln und Folgen
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 20th Century Fox Int. Television
