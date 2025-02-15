Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 4: Zimmer 416

48 Min.Ab 12

Nun, da Brodys wahre Absichten gelüftet sind, soll er rund um die Uhr unter Beobachtung stehen. Da Carrie gegenüber Peter, dem Leiter des Einsatzteams, misstrauisch ist, beauftragt sie Virgil mit einer Recherche. Ihre Rolle in dem Katz-und-Maus-Spiel ist klar definiert: Sie soll Kontakt zu Brody aufnehmen, um ihn zu verunsichern. Roya ihrerseits rät Brody, selbst die CIA zu kontaktieren, um hinter deren Pläne zu kommen.

