Folge 2: Beirut
47 Min.Ab 12
Da Carrie sich gegen Sauls Willen allein mit Fatima trifft, sieht er sich in seinen Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt: Fatima will für die Information, dass sich ihr Mann mit Abu Nazir trifft, fünf Millionen US-Dollar und die Ausreise aus Beirut. Als die CIA Abu Nazir und Fatimas Mann töten will, kann Abu Nazir entkommen - er wurde von Brody gewarnt ...
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
