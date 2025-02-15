Homeland
Folge 4: Allein im Regen
48 Min.Ab 12
Mit Verkauf von wertvollem Schmuck scheint ein Anschlag in den USA finanziert zu werden. Die Spur einer Kette führt in einen als Waschsalon getarnten Umschlagplatz für Hehlerware. Während die CIA alle Kunden des Ladens auf Terrorverdächtige überprüft, verlangt Saul von Carrie, die Überwachung von Sergeant Brody einzustellen. Brody selbst gefährdet seine Ehe durch heftige Überreaktionen - und hat eine besondere Begegnung bei einem Veteranen-Selbsthilfetreffen.
Homeland
Genre:Thriller, Drama
Produktion:US, 2011
12
© 20th Century Fox Int. Television
