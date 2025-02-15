Zum Inhalt springenBarrierefrei
Homeland - Staffel 1, Folge 8
Folge 8: Kameraden

48 Min. Ab 12

Brody hielt Tom Walker für tot. Doch sein Kamerad, der mit ihm gefangen genommen wurde, ist von den Terroristen zurück nach Amerika geschleust worden. Als Brody davon erfährt, ist er außer sich. Er sucht den Kontaktmann Mansour Al-Zahrani auf und erklärt, dass er jegliche Zusammenarbeit mit Abu Nazir einstellen wird. Währenddessen versuchen Carrie und Saul, Walker ausfindig zu machen, bevor er seinen Auftrag ausführen kann. Doch Walker hinterlässt keine Spuren - fast zumindest.

