Homeland

Am Ende der Lügen

20th CenturyStaffel 2Folge 5
Am Ende der Lügen

Am Ende der LügenJetzt kostenlos streamen

Homeland

Folge 5: Am Ende der Lügen

54 Min.Ab 12

Brody wurde verhaftet und wird nun von Peter verhört. Der rastet während der Befragung aus und rammt Brody ein Messer in die Hand, woraufhin Carrie die weitere Befragung übernimmt. Sie schafft es, Brody zugänglich zu machen und ihn zu überzeugen, fortan für die CIA zu arbeiten. Doch Brody hält sich nicht an alle vereinbarten Bedingungen ...

