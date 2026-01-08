Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixxStaffel 4Folge 21vom 08.01.2026
45 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 6

Die Umbau-Profis widmen sich der Renovierung eines Drillingshauses aus dem Jahr 1913. Das Highlight des Anwesens sind die historischen Giebelfenster, allerdings ist der Grundriss unpraktisch und muss modernisiert werden. Ashley und Michael beschließen, ein neues Schlafzimmer einzubauen und vergrößern die beiden Badezimmer, in denen Platz für eine Toilette fehlt. Während der Arbeiten entdecken sie alte Kacheln unter dem Haus und wollen diese in das neue Design integrieren.

