Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt
Folge 21: Ein Drillingshaus von 1913
Folge vom 08.01.2026Ab 6
Die Umbau-Profis widmen sich der Renovierung eines Drillingshauses aus dem Jahr 1913. Das Highlight des Anwesens sind die historischen Giebelfenster, allerdings ist der Grundriss unpraktisch und muss modernisiert werden. Ashley und Michael beschließen, ein neues Schlafzimmer einzubauen und vergrößern die beiden Badezimmer, in denen Platz für eine Toilette fehlt. Während der Arbeiten entdecken sie alte Kacheln unter dem Haus und wollen diese in das neue Design integrieren.
Hometown Makeover - Wir renovieren unsere Stadt
Genre:Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH