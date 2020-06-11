Zum Inhalt springenBarrierefrei
Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut

Berlin 2018

sixxStaffel 3Folge 3vom 11.06.2020
Berlin 2018

Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut

Folge 3: Berlin 2018

75 Min.Folge vom 11.06.2020Ab 12

Bereits zum dritten Mal sind die Tattoo-Profis in Berlin. Welcher Anwärter hat das Tattoo mit dem Zeug zum Cover-Up? Ist es Susann mit ihrem missratenen Porträt des verstorbenen Vaters auf dem Oberarm? Oder überzeugt Shelly die kritische Jury mit ihrer Geschichte von einer eifersüchtigen Tätowiererin und einem dementsprechend schrecklichen Tattoo auf ihrer Schulter?

