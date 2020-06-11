Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut

Augsburg

sixxStaffel 3Folge 5vom 11.06.2020
Augsburg

AugsburgJetzt kostenlos streamen

Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut

Folge 5: Augsburg

76 Min.Folge vom 11.06.2020Ab 12

Heute verschlägt es das Team nach Bayern. In Augsburg stehen die Leute Schlange, um sich ein professionelles Cover-Up ihrer Tattoo-Sünden verpassen zu lassen. Doch nicht jeder kommt rein. Schafft es vielleicht der Typ mit dem Fan-Wappen des FC Augsburg auf dem Arm? Und können bzw. wollen die Profis aus dem Schriftzug "Volkswagen" auf dem Unterarm einer hübschen jungen Dame noch irgendetwas Vernünftiges machen?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut
sixx
Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut

Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut

Alle 3 Staffeln und Folgen