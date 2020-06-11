Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut
Folge 6: Magdeburg
76 Min.Folge vom 11.06.2020Ab 12
Heute ist das Team in der Hauptstadt von Sachsen-Anhalt, Magdeburg, unterwegs. Welcher Einwohner qualifiziert sich für ein Cover Up von den Profis? Ist es der Berufssoldat, der sich den eintätowierten Namen seiner Ex mit Sandpapier eigenhändig aus der Wade geschliffen hat? Oder die junge Frau, die ein grausiges Andenken an eine eigentlich ganz lustige Haus-Party mit sich herumträgt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© sixx
Enthält Produktplatzierungen