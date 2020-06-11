Horror Tattoos - Deutschland, wir retten Deine Haut
Folge 3: Berlin 2018
75 Min.Folge vom 11.06.2020Ab 12
Bereits zum dritten Mal sind die Tattoo-Profis in Berlin. Welcher Anwärter hat das Tattoo mit dem Zeug zum Cover-Up? Ist es Susann mit ihrem missratenen Porträt des verstorbenen Vaters auf dem Oberarm? Oder überzeugt Shelly die kritische Jury mit ihrer Geschichte von einer eifersüchtigen Tätowiererin und einem dementsprechend schrecklichen Tattoo auf ihrer Schulter?
