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House Hunters

Ein Traum in Mexiko

HGTVFolge vom 01.07.2019
Ein Traum in Mexiko

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House Hunters

Folge vom 01.07.2019: Ein Traum in Mexiko

20 Min.Folge vom 01.07.2019

Der Ort Cerritos Beach in Mexiko ist ein bisher noch gut gehüteter Geheimtipp und soll der neue Wohnort einer Familie aus Kanada werden. Der Umzug in eine Stadt, die sich jedoch noch im Aufbau befindet, birgt einige Herausforderungen. Für den traumhaften Strand und die Aktivitäten nehmen sie diese jedoch gerne in Kauf.

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