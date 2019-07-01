House Hunters
Folge vom 01.07.2019: Ein Traum in Mexiko
20 Min.Folge vom 01.07.2019
Der Ort Cerritos Beach in Mexiko ist ein bisher noch gut gehüteter Geheimtipp und soll der neue Wohnort einer Familie aus Kanada werden. Der Umzug in eine Stadt, die sich jedoch noch im Aufbau befindet, birgt einige Herausforderungen. Für den traumhaften Strand und die Aktivitäten nehmen sie diese jedoch gerne in Kauf.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 19-37, Season 89-92, Season 138-140, Season 182-183: Warner Bros. Discovery, Inc.