House Hunters
Folge vom 08.07.2019: Leben am Polarkreis
21 Min.Folge vom 08.07.2019
Als Tiffany einen Lehrauftrag in Umea in Schweden erhält, ziehen nicht nur sie und ihre Familie um, sondern auch ihre Zwillingsschwester kommt mit, denn die beiden sind unzertrennlich. Doch da die Familie in Schweden zusammenleben wird, muss Tiffany ein Haus finden, das alle mögen.
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Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 19-37, Season 89-92, Season 138-140, Season 182-183: Warner Bros. Discovery, Inc.