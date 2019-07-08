House Hunters
Folge vom 08.07.2019: Grüne Hölle Costa Rica
21 Min.Folge vom 08.07.2019
Ein weit gereistes Lehrer-Pärchen verlässt die Wolkenkratzer Shanghais und bevorzugt den Blick auf Palmen in Costa Rica. Pat and Jen versuchen im neuen Land mit ihrem geringeren Gehalt zurechtzukommen, obwohl sie ihren beiden Töchtern denselben Standard bieten wollen. Dabei stellen sie fest, dass sie verschiedene Auffassungen haben, was das Beste für die Familie ist.
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Genre:Reality, Reise, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 19-37, Season 89-92, Season 138-140, Season 182-183: Warner Bros. Discovery, Inc.