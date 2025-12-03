Sinfonie der ErleuchtungJetzt kostenlos streamen
How I Met Your Mother
Folge 12: Sinfonie der Erleuchtung
21 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12
Robin hat Barney verraten, dass sie schwanger ist. Doch ist er tatsächlich nach dem One-Night-Stand der Vater? Oder ist es doch Robins Freund, der Psychologe Kevin? Oder gibt es eine noch viel größere Überraschung? Während Robin mit ihrem Schicksal hadert, nimmt Marshall einen ganz anderen Kampf auf: Der Weihnachtsfanatiker möchte sich im neuen Heim bei der Fest-Beleuchtung so richtig austoben. Doch das ist gar nicht so einfach ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2005
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Germany GmbH
Enthält Produktplatzierungen