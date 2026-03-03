Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
How I Met Your Mother

Die Liebe meines Lebens (1)

ProSiebenStaffel 9Folge 23vom 03.03.2026
Die Liebe meines Lebens (1)

Die Liebe meines Lebens (1)Jetzt kostenlos streamen

How I Met Your Mother

Folge 23: Die Liebe meines Lebens (1)

21 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 12

Auf Robins und Barneys Hochzeitsfeier trifft Ted seine Traumfrau: Sie spielt Bass in der Partyband. Ted ist von ihr verzaubert - und Barney glaubt fest, dass die Bassistin die Seelenverwandte seines Freunds ist. Trotzdem spricht Ted sie nicht an. Er verlässt die Feier früh, weil am nächsten Tag sein Umzug nach Chicago ansteht. Als er am Bahnhof im Regen auf seinen - verspäteten - Zug wartet, gibt das Schicksal ihm jedoch ein Zeichen ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

How I Met Your Mother
ProSieben
How I Met Your Mother

How I Met Your Mother

Alle 1 Staffeln und Folgen