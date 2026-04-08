How to kill a Puppy & get rich: Die Hunde-Mafia
Folge 1: Der Kampf
29 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 12
Nathan Goldblat möchte die Zustände in rumänischen Hundetötungsstationen aufdecken. Dafür braucht er Beweise und Verbündete. Durch Jana Hoger, Tierpsychologin bei PETA, erhält er Zugang zu einer dieser staatlichen Einrichtungen. Gemeinsam mit Content Creatorin Nika Sofie erleben sie das volle Ausmaß des Tierleids, das sonst verborgen bleibt. Mitten in dieser erschütternden Realität stehen sie vor einer schicksalhaften Entscheidung.
Weitere Folgen in Staffel 1
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How to kill a Puppy & get rich: Die Hunde-Mafia
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Tiere, Mini-Serie
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Film Five GmbH