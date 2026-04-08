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How to kill a Puppy & get rich: Die Hunde-Mafia

Die Tiermafia

JoynStaffel 1Folge 2vom 08.04.2026
Die Tiermafia

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How to kill a Puppy & get rich: Die Hunde-Mafia

Folge 2: Die Tiermafia

32 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 12

Über einen anonymen Informanten entdeckt Nathan Goldblat ein verborgenes Netzwerk hinter den Hundetötungen in Rumänien. Die Bedrohung durch das mafiöse System wird so groß, dass er nach Deutschland zurückkehrt. Doch seine Arbeit ist damit noch lange nicht beendet, denn in Europa blüht ein illegaler Welpenhandel. Gemeinsam mit den befreundeten Content Creators Jonas Ems und Maria Ludovica stellt er sich den illegalen Welpenhändlern in Berlin.

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