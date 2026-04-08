How to kill a Puppy & get rich: Die Hunde-Mafia
Folge 2: Die Tiermafia
32 Min.Folge vom 08.04.2026Ab 12
Über einen anonymen Informanten entdeckt Nathan Goldblat ein verborgenes Netzwerk hinter den Hundetötungen in Rumänien. Die Bedrohung durch das mafiöse System wird so groß, dass er nach Deutschland zurückkehrt. Doch seine Arbeit ist damit noch lange nicht beendet, denn in Europa blüht ein illegaler Welpenhandel. Gemeinsam mit den befreundeten Content Creators Jonas Ems und Maria Ludovica stellt er sich den illegalen Welpenhändlern in Berlin.
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How to kill a Puppy & get rich: Die Hunde-Mafia
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Tiere, Mini-Serie
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Film Five GmbH