How to kill a Puppy & get rich: Die Hunde-Mafia
Folge 5: Die Informanten
29 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12
Nathan Goldblat und der Arzt Aljosha Muttardi begleiten PETA bei der Rettung von Straßenhunden. Die Tiere werden eingefangen, medizinisch versorgt und kastriert - eine humane Alternative zur Tötung. Die Tierschutzdetektivin Ronja liefert brisante Beweise, die ausreichen könnten, um die Hundetötungsstation Vetmedan endgültig zu schließen.
Alle Staffeln im Überblick
How to kill a Puppy & get rich: Die Hunde-Mafia
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi, Tiere, Mini-Serie
Produktion:DE, 2026
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Film Five GmbH