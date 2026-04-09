Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
How to kill a Puppy & get rich: Die Hunde-Mafia

Die Informanten

JoynStaffel 1Folge 5vom 09.04.2026
Joyn Plus
Die Informanten

Die InformantenJetzt ohne Werbung streamen

How to kill a Puppy & get rich: Die Hunde-Mafia

Folge 5: Die Informanten

29 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 12

Nathan Goldblat und der Arzt Aljosha Muttardi begleiten PETA bei der Rettung von Straßenhunden. Die Tiere werden eingefangen, medizinisch versorgt und kastriert - eine humane Alternative zur Tötung. Die Tierschutzdetektivin Ronja liefert brisante Beweise, die ausreichen könnten, um die Hundetötungsstation Vetmedan endgültig zu schließen.

Alle Staffeln im Überblick

How to kill a Puppy & get rich: Die Hunde-Mafia
Joyn
How to kill a Puppy & get rich: Die Hunde-Mafia

How to kill a Puppy & get rich: Die Hunde-Mafia

Alle 1 Staffeln und Folgen