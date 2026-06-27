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Hustlers Gamblers Crooks

Der Casino-Coup

DMAXFolge vom 27.06.2026
Der Casino-Coup

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Hustlers Gamblers Crooks

Folge vom 27.06.2026: Der Casino-Coup

45 Min.Folge vom 27.06.2026Ab 12

Wenn man sehr viel Geld hat, muss man sich von niemandem etwas gefallen lassen. Mit dieser Einstellung gründete Kristin Davis eine Escort-Agentur. Das Geschäft florierte. Zu ihren Kunden zählten CEOs, Immobilienentwickler, Finanzprofis, Sportler, Politiker und sogar Staatsoberhäupter. Doch eines Tages stand plötzlich ein SWAT-Team vor ihrer Tür. Und Jeff Hopper konnte in der Nacht vor einem spektakulären Überfall nicht schlafen. Er lief stundenlang durch die Straßen von Las Vegas. Gemeinsam mit seinem Vater und seinem Bruder plante er einen gewagten Coup.

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