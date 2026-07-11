Der Picasso unter den FälschernJetzt kostenlos streamen
Hustlers Gamblers Crooks
Folge vom 11.07.2026: Der Picasso unter den Fälschern
44 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 12
Jimmy Watson war Soldat in einer Eliteeinheit. Nach einem Trainingsunfall schied er aus dem Militärdienst aus und geriet in eine Krise. Als der Unternehmer John McAfee ihn als Leibwächter engagierte, schien sich Jimmys Leben wieder zum Besseren zu wenden. Doch dieser Eindruck stellte sich schon bald als trügerisch heraus. Und Jeff Turner wurde bei seinen kriminellen Machenschaften auf frischer Tat ertappt. Schon als Jugendlicher interessierte er sich für Malerei, Zeichnen und Bildhauerei. Später begann er, Banknoten zu fälschen – bis der Secret Service seine Tür aufbrach.
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Genre:Dokudrama, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.