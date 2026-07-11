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Hustlers Gamblers Crooks

Der Picasso unter den Fälschern

DMAXFolge vom 11.07.2026
Der Picasso unter den Fälschern

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Folge vom 11.07.2026: Der Picasso unter den Fälschern

44 Min.Folge vom 11.07.2026Ab 12

Jimmy Watson war Soldat in einer Eliteeinheit. Nach einem Trainingsunfall schied er aus dem Militärdienst aus und geriet in eine Krise. Als der Unternehmer John McAfee ihn als Leibwächter engagierte, schien sich Jimmys Leben wieder zum Besseren zu wenden. Doch dieser Eindruck stellte sich schon bald als trügerisch heraus. Und Jeff Turner wurde bei seinen kriminellen Machenschaften auf frischer Tat ertappt. Schon als Jugendlicher interessierte er sich für Malerei, Zeichnen und Bildhauerei. Später begann er, Banknoten zu fälschen – bis der Secret Service seine Tür aufbrach.

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