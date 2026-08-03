Der Schädel von Charles DingoJetzt kostenlos streamen
iCarly
Folge 26: Der Schädel von Charles Dingo
23 Min.Folge vom 03.08.2026Ab 6
Showsegmente von iCarly tauchen in der Show "Totally Teri" im Fernsehen auf. Die Autoren haben die Ideen geklaut und die Kinder wollen nach Hollywood und die Autoren zur Rede stellen.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
iCarly
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Nickelodeon & © Season 1-5: Nickelodeon Germany