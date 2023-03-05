Voll auf die Kochmütze!Jetzt kostenlos streamen
iCarly
Folge 28: Voll auf die Kochmütze!
23 Min.Folge vom 05.03.2023Ab 6
Sam, Carly und Freddie sind Fans des Starkochs Ricky Flame. Sie wollen eine Kochsparte machen und als erstes Rezept Spaghetti Tacos machen. Ricky Flame fordert sie zum Kochduell auf, wobei das iCarly-Team gewinnt.
iCarly
Genre:Kinder, Sitcom
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Nickelodeon