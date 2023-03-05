Zum Inhalt springenBarrierefrei
iCarly

Voll auf die Kochmütze!

NickelodeonStaffel 2Folge 28vom 05.03.2023
Voll auf die Kochmütze!

Folge 28: Voll auf die Kochmütze!

23 Min.Folge vom 05.03.2023Ab 6

Sam, Carly und Freddie sind Fans des Starkochs Ricky Flame. Sie wollen eine Kochsparte machen und als erstes Rezept Spaghetti Tacos machen. Ricky Flame fordert sie zum Kochduell auf, wobei das iCarly-Team gewinnt.

Nickelodeon
