Der beste Rektor der WeltJetzt kostenlos streamen
iCarly
Folge 29: Der beste Rektor der Welt
23 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6
Rektor Franklin gratuliert seiner Tochter live bei der Webshow zum Geburtstag. Kurz darauf wird er aber deswegen von Superintendent Goreman gefeuert. Statt ihm werden Miss Briggs und Mister Howard eingesetzt und die Schüler müssen handeln.
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iCarly
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Genre:Kinder, Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-5: Nickelodeon & © Season 1-2, Season 5: Nickelodeon Germany