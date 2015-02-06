Ice Lake Rebels
Folge vom 06.02.2015: Verschollen im Eis
44 Min.Folge vom 06.02.2015Ab 12
Eisiger Wind und Temperaturen von bis zu minus 40 Grad: Der Winter hat die kanadischen Nordwest-Territorien fest im Griff. Der sicherste Platz für die „Ice Lake Rebels“ ist zu dieser Jahreszeit die schützende Bucht. Doch auf der Suche nach fangfrischem Fisch haben sich zwei Männer gut 50 Kilometer weit auf den zugefrorenen See hinausgewagt. Das Problem dabei? Bryan und Stephan sind in einen heftigen Schneesturm geraten und werden seitdem vermisst! Im Nu wird ein Such- und Rettungstrupp zusammengestellt, um die beiden hoffentlich lebend zu bergen...
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.