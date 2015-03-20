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Ice Lake Rebels

Kollision mit Folgen

DMAXFolge vom 20.03.2015
Kollision mit Folgen

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Ice Lake Rebels

Folge vom 20.03.2015: Kollision mit Folgen

45 Min.Folge vom 20.03.2015Ab 6

Ein Kubikmeter Eis wiegt über 900 Kilogramm, und auf dem Great Slave Lake im Norden Kanadas treiben im Frühling Schollen umher, die größer sind als ein Fußballfeld. Außerdem sorgt ein nach Süden ziehendes Tiefdruckgebiet in der Region für stürmische Winde mit Böen bis zu 50 km/h. Deshalb steht den Hausbootbewohnern das Wasser in dieser Folge bis zum Hals. Bei dem Versuch, die eigene Behausung vor möglichen Kollisionen zu schützen, riskieren einige Wildnisbewohner Leib und Leben.

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