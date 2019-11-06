Staffel 1Folge 101vom 06.11.2019
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 101: Tödlicher Partnertausch
44 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Um wieder Spannung in ihr Sexleben zu bringen, tauschen Marc Förster und seine Frau Alexandra mit dem benachbarten Ehepaar Thaler die Partner. Ein erotisches Abenteuer, das mit einer Toten endet: Esther Thaler. Der Hauptverdächtige ist Marc Förster. Der 35-jährige beteuert seine Unschuld und bittet Konstance Korfsmeyer um Hilfe. Der Juristin ist schnell klar, dass hinter dem Tod mehr steckt als eine erotische Liebesnacht, die schief gelaufen ist. Rechte: Sat.1
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH