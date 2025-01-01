Staffel 3Folge 1
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 1: Grenzenlose Liebe
44 Min.Ab 12
Sabrina Mettmann bricht auf offener Straße bewusstlos zusammen. Die Ursache ist schnell klar: Die 20-Jährige hat unmittelbar zuvor ein Kind zur Welt gebracht. Aber von dem Säugling fehlt jede Spur. Während die junge Mutter im Krankenhaus um ihr Leben kämpft, macht sich Isabella Schulien auf die Suche nach dem Neugeborenen ...
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
© Constantin Entertainment GmbH