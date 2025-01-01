Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Das widerrufene Geständnis

Das widerrufene GeständnisJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 2: Das widerrufene Geständnis

45 Min.Ab 12

Mehr als elf Jahre hat Stephan Lucas bei der erfolgreichen Gerichtssendung "Richter Alexander Hold" als Staatsanwalt Verbrecher angeklagt. Jetzt ist er wieder da und kämpft auf eine ganz andere Weise für die Gerechtigkeit: Stephan Lucas ist überzeugt davon, dass ein Mann unschuldig wegen Mordes verurteilt wurde. Der Lehrer soll eine Schülerin getötet haben.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 3 Staffeln und Folgen