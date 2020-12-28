Staffel 1Folge 13vom 28.12.2020
Der Preis der WahrheitJetzt ohne Werbung streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 13: Der Preis der Wahrheit
45 Min.Folge vom 28.12.2020Ab 12
Klara Willert findet nach 18 Jahren heraus, dass ihr Vater nicht ihr biologischer Erzeuger ist. Sie macht sich auf die Suche nach ihrer wahren Identität. Immer mehr Lügen kommen ans Tageslicht, die Familie Willert allmählich zerstören. Damit nicht genug: jemand will um jeden Preis verhindern, dass Klaras Suche erfolgreich ist und geht dafür über Leichen. Rechtanwalt Christian Vorländer lässt nichts unversucht, um das Geheimnis der ungeklärten Vaterschaft zu entschlüsseln.
Alle Staffeln im Überblick
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Constantin Entertainment GmbH & © Season 1-2, Season 4-5: SAT.1 GOLD & © Season 1-2: Sat.1