Staffel 1Folge 6
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 6: Letzte Ausfahrt Frauenhaus
45 Min.Ab 12
Melanie Gruber durchlebt in ihrer Ehe die Hölle. Sie wird von ihrem Mann regelmäßig schikaniert und geschlagen. Als er sie eines Abends vergewaltigt, sucht sie Hilfe bei Rechtsanwalt Christian Vorländer. In einer Nacht-und-Nebelaktion befreit sie der Jurist aus den tyrannischen Fängen ihres Mannes. Doch die Flucht in die Freiheit wird für die 30-Jährige lebensgefährlich. Ob bei ihrer besten Freundin oder im Frauenhaus, die junge Frau ist nirgendwo sicher ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH