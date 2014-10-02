Staffel 1Folge 220vom 02.10.2014
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 220: Doppelleben
45 Min.Folge vom 02.10.2014Ab 12
Die alleinerziehende Herta Lund arbeitet hart für jeden Cent. Als die dreifache Mutter im zerstörten Kuscheltier ihrer Tochter plötzlich einen Erpresserbrief findet, traut sie ihren Augen kaum. Der Unbekannte verlangt 20.000 Euro, sonst passiert ihren Kindern was. Rechtsanwalt Stephan Lucas schaltet sich ein und lässt nichts unversucht, um dem mysteriösen Erpresser das Handwerk zu legen! Bildrechte: SAT.1.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH