Staffel 1Folge 223vom 06.11.2019
Folge 223: Gräfin vom Kiez
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 12
Mit Unterweltgröße Viktor Koslov macht man besser keine Späßchen. Denn bis jetzt wurde jeder, der gegen ihn vorging, brutal beseitigt. Doch ausgerechnet seine Ehefrau Liane Koslov will den Schwerkriminellen jetzt überführen. Ein gefährliches Spiel beginnt, in dem Anwältin Benita Brückner alles geben muss, damit Liane nicht das nächste Opfer wird. Rechte: Sat.1
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Constantin Entertainment GmbH